Het komt voor Erdogan even niet vanzelf

De AKP heeft moeite een centraal narratief te vinden dat nog aanslaat bij kiezers. Het verhaal draait nog altijd vooral om terroristen en het Westen, die de schuld krijgen voor de problemen in Turkije. En de grote bouwprojecten en economische groei die de AKP heeft gerealiseerd.

Maar waar veel Turken nu juist de druk van een haperende economie ervaren, wuift Erdogan dat probleem weg: "Als in ieder huis een koelkast staat, dan gaat het goed met onze welvaart", zei hij afgelopen week. Waarna het op sociale media los ging op de vraag of een koelkast in 2018 nog wel een graadmeter voor economische vooruitgang is.

CHP-leider Ince reageerde dat Turken al wat langer hun voedsel niet meer 'in een holle boom bewaren'. Iedereen heeft een koelkast, zei hij, maar "door het beleid van Erdogan is hij de laatste tijd leeg".

Verliest Erdogan als hij verliest?

Wat dit alles betekent voor de verkiezingsuitslag blijft gissen. Vooral omdat peilingen in het verleden onbetrouwbaar zijn gebleken. Peilbureaus staan onder druk van de regering niet al te negatieve peilingen te publiceren, geven zij off the record aan. En in het klimaat van angst dat heerst in Turkije, is het sowieso de vraag of iedere gepeilde eerlijk antwoord durft te geven.

En dan is er nog de vraag of Erdogan ook echt verliest, als hij verliest. Of heeft hij een truc in zijn achterzak die hem toch opnieuw president zal maken? Het is een reële angst bij de oppositie, die zich vorig jaar na het referendum over de grondwet beklaagde over ongestempelde stembiljetten die plotseling door de Kiesraad werden meegeteld. Fraude, zei de oppositie, maar de regering hield een onderzoek naar die beschuldiging tegen.

Oppositiepartijen, advocaten en burgerinitiatieven zijn nu met een race tegen de klok bezig om tienduizenden mensen op te leiden tot waarnemer in de stembureaus. Maar mogelijk bereiden zij zich voor op de vorige oorlog: na het referendum is de kieswet aangepast en zijn bij instellingen die een eerlijke stembusgang moeten garanderen AKP-loyalisten aangesteld.

Als het de oppositie toch lukt om volgende week tijdens de eerste ronde samen een meerderheid in het parlement te veroveren, zal dat een zware klap zijn voor Erdogans AKP. Het kan een momentum creëren voor de tweede ronde: het besef dat het mogelijk is Erdogan te verslaan.

Tegelijk bezit niemand zo'n krachtige partij, trouwe achterban en politieke sluwheid als de president. Hij heeft het staatsapparaat, justitie en de media grotendeels aan zijn zijde. Winst voor hem is de norm. Verlies zou, zelfs na deze campagne, een grote verrassing zijn.