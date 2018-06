Tientallen meldingen over vuurbal in de lucht, ook boven Pinkpop

De video op Dumpert is inmiddels al tienduizenden keren bekeken. Het is deze festivalganger namelijk als een van de weinigen gelukt de meteoriet te filmen. Zelfs deskundigen is het niet gelukt. "Ons camerasysteem was nog niet operationeel, omdat het nog schemerde", zegt meteorietonderzoeker Marco Langbroek.

Op verschillende plekken in het land staan camera's met een langere belichtingstijd om meteorieten in het donker vast te leggen. "Zo kunnen we bepalen over welk traject die is gegaan", zegt Langbroek. "Maar ja, als dat ding dan overdag komt of in de schemering, dan wordt het moeilijk."

Het filmpje van Pinkpop is daarom erg waardevol, zegt de onderzoeker. "Dat is mooi, want daardoor kon ik vaststellen dat het niet om een rakettrap of een oud satellietonderdeel ging. Het was een echte meteoor, een stukje komeet of iets dergelijks."

'Ik kon het nauwelijks geloven'

De Duitse Uwe Reichert lukte het de vuurbal te fotograferen. "Het leek op een vuurpijl, maar het was veel sneller en doorboorde de wolken", schrijft hij op twitter. "Ik kon het op het moment zelf nauwelijks geloven. Zo'n foto maken plan je niet. De kans van slagen is waarschijnlijk nog kleiner dan het winnen van een loterij."