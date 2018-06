Honderden door Italië geweigerde migranten aangekomen in Valencia

In Valencia zijn de eerste migranten aangekomen van het Aquarius-schip, dat vorige week werd geweigerd door Italië en Malta. De migranten zaten bij binnenkomst in de Spaanse stad op een schip van de Italiaanse kustwacht, dat een deel van de opvarenden deze week had overgenomen.

Aan boord van het Italiaanse schip waren 274 mensen. De andere ruim 350 oorspronkelijke opvarenden van de Aquarius worden later vanochtend in Valencia verwacht. Zij komen met de Aquarius zelf en met een schip van de Italiaanse marine.

De kwestie leidde de afgelopen week tot een diplomatieke rel. De nieuwe Italiaanse regering oogstte veel kritiek door het besluit om het Aquarius-schip van de hulporganisatie SOS Méditerrannée te weren. Onder anderen de Franse president Macron maakte zich kwaad.

Asielprocedure

Toen de Spaanse regering aanbood de Aquarius wel te ontvangen, besloten de Italiaanse autoriteiten twee schepen te sturen om het naar Spanje te begeleiden.

Onduidelijk is nog wat er gebeurt met de 630 opvarenden, die vanwege onder meer het slechte weer volgens SOS Méditerrannée zware ontberingen hebben moeten doorstaan. Waarschijnlijk komen ze allemaal in aanmerking voor een asielprocedure in Spanje.