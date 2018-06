India verovert wereld met yoga-diplomatie: 'Meer dan alleen fitness'

Rajumony geeft toe dat de initiatieven rondom 21 juni, naast het verspreiden van de Indiase kennis, ook moeten bijdragen aan een positief imago van India. "Yoga is inderdaad een onderdeel van India's soft power."

De afgelopen decennia is yoga over heel de wereld gestaag in populariteit gegroeid. Alleen al in Amsterdam zijn ruim honderd yogascholen. Het blad Foreign Affairs wees er in de aanloop naar Internationale Yogadag op dat India, door op deze soft power in te spelen, kan compenseren voor het feit dat het tekortschiet wat betreft manpower.

De Indian Foreign Service, de diplomaten en ambtenaren die op ambassades en het ministerie van Externe Zaken werken, bestaat uit slechts 600 man. Ter vergelijking: China heeft 5000 man en de Verenigde Staten 15.000.

"Yoga kan contacten tussen mensen bevorderen", zegt Rajumony. "Het was al populair op individueel niveau, maar nu de VN er een resolutie voor heeft aangenomen is het een internationale beweging geworden waarbij ook staatshoofden en overheidsfunctionarissen betrokken zijn, net zoals in Amsterdam.

Ook economische winst

Modi sprak ook over yoga bij zijn bezoek aan Nederland vorig jaar, waarbij hij de gemeente Amsterdam heeft bedankt voor de steun. Hij heeft het ook met premier Rutte koningin Máxima over yoga gehad, tijdens hun bezoeken aan India vorige maand."

Bovendien valt er door de grootse aanpak van Internationale Yogadag ook economisch winst te behalen. "We hopen dat de populariteit van yoga tot meer toerisme naar India leidt", zegt Rajumony. Nu al komen jaarlijks duizenden buitenlandse toeristen op speciale yoga-visums naar India voor cursussen. De sector kan verder groeien door yoga, dat in de loop der tijd gemeengoed is geworden in de westerse wereld, terug te koppelen naar India.