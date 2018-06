Zes familieleden omgekomen bij protesten in Nicaragua

Bij protesten in de Nicaraguaanse hoofdstad Managua zijn acht doden gevallen. Demonstranten gingen opnieuw de straat op om het aftreden te eisen van president Ortega. Het ging mis toen ze slaags raakten met aanhangers van de president. Eerder op de dag werd er nog een vredesbestand tussen de twee groepen gesloten.

Volgens lokale media schoten politieagenten en aanhangers van Ortega op de demonstranten die straten blokkeerden. Dat heeft twee mensen het leven gekost. De zes andere doden zijn familieleden die omkwamen bij een brand nadat een molotovcocktail hun huis had geraakt.

Het is al twee maanden onrustig in het Midden-Amerikaanse land. De politie treedt vaak hardhandig op tegen betogers, die op hun beurt autobanden in brand steken en met stenen gooien.

De protesten in Nicaragua begonnen halverwege april als reactie op regeringsplannen om de sociale zekerheid te versoberen. Inmiddels eisen de betogers dat president Ortega aftreedt. In totaal vielen bij protesten de afgelopen maanden meer dan 170 doden.