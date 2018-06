Een zandkoekje, maar dan zoals het smaakt voor een kankerpatiënt

Volgens Greene kunnen mensen door de ATE-koekjes (Awareness Through Experience) nu echt de smaakverstoring van kankerpatiënten ervaren. Dit kan de patiënt meer rust geven tijdens het eten. Daarom wil hij de koekjes ook buiten de directe omgeving van patiënten verspreiden.

Voordat bij Greene darmkanker werd geconstateerd, was hij verpleger op de oncologieafdeling. "Ik stond er nooit bij stil hoe erg het eigenlijk is. De helft van de patiënten is ondervoed. We weten dat de vieze smaak van eten hier een belangrijke rol in speelt. En daar moeten we bij stilstaan."

Smaakervaring keer duizend

De ATE-koekjes veroorzaken een tinteling in de mond door het stofje spilanthol. Dat zorgt voor een droge, metaalachtige nasmaak. "Ik probeer mensen duidelijk te maken dat de smaak die je proeft door kankerpatiënten als duizend keer erger wordt ervaren", zegt Greene.

Christian Boomker, de kok die driekwart jaar aan het ATE-koekje heeft gewerkt, is er volgens Greene in één keer in geslaagd de smaak van kankerpatiënten na te bootsen. Boomker wist via kennissen welke combinatie van ingrediënten hij kon gebruiken om de smaakverstoring na te bootsen. "Vorig jaar hebben we het aan verpleegkundigen laten proeven. De reactie van hen was zo positief, ook al gaat het om een koekje dat een vieze smaak heeft. Ze waren echt verbaasd en hadden het niet verwacht", aldus Greene.

Greene deelt op dit moment de koekjes niet zomaar aan iedereen uit, omdat het een relatief 'duur' koekje is. "Ik hoop de koekjes in de toekomst tijdens presentaties en workshop aan te kunnen bieden." Momenteel is hij op zoek naar een investeerder.