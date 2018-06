Vader Sharleyne wil een schadevergoeding, is dat kansrijk?

Het wordt niet makkelijk

Daarbij is het zogenoemde "confrontatiecriterium" van belang, zegt Schijns. "Je kunt als nabestaande recht hebben op een schadevergoeding als je direct bent geconfronteerd met het misdrijf, of als je direct daarna met de gevolgen ervan bent geconfronteerd."

De vader zegt dat hij een posttraumatische stressstoornis heeft opgelopen door de confrontatie met het lichaam van Sharleyne in het mortuarium. Ook wil hij gecompenseerd worden voor de moeite die hij heeft gedaan om de zaak voor de rechter te krijgen.

Omdat de vader niet aanwezig was toen Sharlayne naar beneden viel, wordt het moeilijk om een schadevergoeding te krijgen, denkt Lindenbergh. Ook volgens Schijns is het "maar zeer de vraag" of de confrontatie in het mortuarium binnen het "confrontatiecriterium" valt. "Sommige strafrechters zijn weleens wat soepeler, maar dat is niet de lijn van de civiele rechters en de Hoge Raad. Die hanteren een beperkte uitleg van de confrontatie-eis. Het zien van een nabestaande in een mortuarium wordt daar doorgaans niet onder verstaan."

Hoogste schadevergoeding ooit

Als de vader 100.000 euro schadevergoeding zou krijgen, dan zou dat volgens Schijns het hoogst uitgekeerde smartengeldbedrag voor shockschade voor een nabestaande ooit zijn in Nederland.

De vader van Marianne Vaatstra heeft volgens de advocate tot nu toe het hoogste bedrag aan smartengeld voor shockschade gekregen. Hij kreeg in 2015 een schadevergoeding van 43.500 euro euro toegekend. Hij raakte getraumatiseerd toen hij in het voorjaar van 1999 het lichaam van zijn dochter vond.

Hoe komen rechters tot zo'n bedrag? "Eerst wordt gekeken naar het inkomen dat iemand heeft gemist door het misdrijf, bijvoorbeeld doordat iemand niet meer kan werken," zegt Lindenbergh. "Daar komt dan smartengeld bovenop. Meestal wijzen Nederlandse rechters in dergelijke gevallen tussen 5000 en 25.000 euro toe."