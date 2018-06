Postume expositie burgemeester Van der Laan, 'hij wilde het heel graag'

Tot vlak voor zijn dood werkte de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan mee aan een tentoonstelling over zijn stad. Met als onderwerp: de groei van Amsterdam. Vanaf aanstaande zondag is zijn selectie aan kunstwerken te zien in het Amsterdam Museum.

Directeur Judikje Kiers vertelt dat het idee voor de tentoonstelling is ontstaan in september 2016. Toen zei Van der Laan grappend dat het een mooi beroep is; museumconservator. Er volgde een gesprek over een eventueel gastconservatorschap en toen de plannen concreet werden, was het de burgemeester zelf die al snel zijn onderwerp klaar had. "Hij heeft allemaal objecten gevonden die met de groei van de stad te maken hebben, ook met de negatieve kant ervan. Hij laat ook zien dat dit soort thema's er alle eeuwen geweest is en toont wat er toen aan oplossingen werd gevonden."

Van der Laan was al ziek toen hij werd uitgenodigd om de tentoonstelling te maken. Kiers vertelt dat ze toen nog wel een slag om de arm hielden, omdat niet duidelijk was of er voldoende tijd voor was. "Hij wilde het juist wel heel graag. Het is mooi en eervol dat het gelukt is."

Volgens Kiers gaf de burgemeester door zijn keuzes heel duidelijk zijn eigen kijk op de stad en wilde hij de bezoekers ook een boodschap meegeven. "Hij wilde dat Amsterdammers en beleidsmakers actuele onderwerpen in de context bleven bekijken. Ga met hen het gesprek hierover aan, zei hij. Het heeft geen zin om te mopperen op de negatieve aspecten van de groei."