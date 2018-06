Hoe werkt big data-technologie bij de politie?

Behalve in mensen steekt het kabinet ook 64 miljoen euro in moderne technologie├źn die bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden om allerlei digitale data aan elkaar te koppelen. In Groningen maken ze al gebruik van zo'n nieuwe methode.

Alle gegevens over verdachte personen en criminele markten als de hennepmarkt en de cocaïnemarkt worden ingevoerd in de computer, in kaart gebracht en met elkaar verbonden. "Zo krijg je een misdaadkaart van Noord-Nederland", zegt politiecommissaris Smilda over het project.

Realtime

De kaart komt tot stand door alle informatie over verdachte activiteiten direct in te voeren, of die nou afkomstig is van de wijkagent, de noodhulp of van burgers die anoniem een misdaad melden. "Op die manier heb je een realtime beeld."

Smilda vertelt dat met behulp van de nieuwe technologie inmiddels tien zaken zijn opgelost. Er is onder meer een xtc-lab opgerold en een grote hoeveelheid vuurwapens gevonden "omdat deze technologie een netwerk als het ware op een presenteerblaadje aanreikt".