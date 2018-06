Politie krijgt meer agenten voor wijk en web

Behalve in mensen steekt het kabinet jaarlijks 64 miljoen euro extra in technieken voor de bestrijding van digitale criminaliteit, die agenten beter in staat stellen om met zogenoemde big data om te gaan. Door grote hoeveelheden digitale informatie te analyseren kan de politie bijvoorbeeld criminele netwerken in kaart brengen.

Grapperhaus zegt dat het kabinet na lange tijd eindelijk weer kan investeren "en dat is ook noodzakelijk". Hij zegt dat de georganiseerde misdaad en digitale criminaliteit de politie vandaag de dag voor nieuwe uitdagingen stelt. "We willen een wendbare politie die nog beter toegerust is op de veiligheidsopgaven van deze tijd. Waakzaam en dienstbaar, zowel in de wijk als op het web."

De minister denkt dat hij niet iedereen tevreden zal stellen met de maatregelen. "Natuurlijk begrijpen we dat er altijd behoefte is aan nog meer politie, dat sommigen op meer hadden gehoopt." Maar hij is ervan overtuigd dat de maatregelen de komende jaren zullen leiden tot "een verantwoorde versterking van de politie."