Kabinet breidt missie Afghanistan uit en stopt in Mali

Het kabinet wil de missie in Afghanistan uitbreiden, de missie in Mali stopt. Het kabinet heeft vandaag de knoop doorgehakt over de besluiten, die al een tijd werden verwacht.

Op verzoek van de NAVO en de Verenigde Staten gaan er zestig militairen naar het noorden van Afghanistan om, samen met Duitsland, Afghaanse speciale eenheden te trainen en te begeleiden. Minister Bijleveld erkent dat aan deze uitbreiding meer risico's zitten dan aan de huidige missie. Ook worden er zes politieadviseurs toegevoegd aan de NAVO-missie in Kaboel.

Nederland doet in Afghanistan nu al met honderd militairen mee aan het trainen van militairen en politieagenten en dat gaat door. Anders dan gebruikelijk is het besluit over Afghanistan niet voor een, maar voor drie jaar genomen: de bijdrage geldt tot en met 2021.

Nederland blijft ook meedoen met de "versterkte NAVO-aanwezigheid" in Litouwen. Het gaat om 270 militairen.

Mali

De Nederlanders die in VN-verband aan veiligheid en stabiliteit in Mali werken, komen op 1 mei wel terug. Ze zijn vier jaar actief geweest. Er zijn nog ongeveer 240 Nederlandse militairen in het land, dat waren er bij de start in 2014 450.

De bewindslieden erkennen dat de bezuinigingen hun weerslag hebben gehad op de krijgsmacht. Woensdag bracht de Algemene Rekenkamer een zeer kritisch rapport uit over de missie in Mali.

Grote gevolgen

Volgens de Rekenkamer is er gebrek aan materieel, zijn onderdelen kapot en is er onvoldoende getraind. De Rekenkamer concludeerde dat de missie in Mali grote gevolgen heeft voor de rest van de krijgsmacht.

Het kabinet zegt dat het rapport van de Rekenkamer nadrukkelijk is betrokken bij de besluiten. "Het spreekt voor zich dat de krijgsmacht alleen wordt ingezet als dat ook verantwoord is", luidt het. De ministers zeggen dat behalve de "jarenlange bezuinigingen" ook "de toenemende internationale druk en verantwoordelijkheden" hun weerslag hebben gehad.