Kabinet Rutte-III heeft nog veel geld op de plank liggen

De investeringen van het kabinet Rutte-III blijven achter. Voor dit jaar ligt er nog 728 miljoen euro op de plank. De afzonderlijke ministers hebben tot de herfst om te onderbouwen hoe ze het geld willen uitgeven.

Lukt dat niet, dan bestaat de kans dat sommige plannen uiteindelijk op de lange baan worden geschoven.

Uitgeven

Na jaren van crisis wil dit kabinet geld uitgeven. Van defensie tot zorg: vrijwel alle ministeries mogen komen met ideeën. Dit jaar is al 5 miljard euro vrijgemaakt. Voor de hele kabinetsperiode gaat het om een bedrag van 12 miljard euro.

Maar voordat de ministers het geld krijgen, moeten ze een uitgewerkt plan indienen. Dat plan wordt beoordeeld door een speciaal team van het ministerie van Financiën, dat bekijkt of het plan betrouwbaar, effectief en controleerbaar is. Zolang het niet is goedgekeurd, krijgt het ministerie het geld niet.

Zo wacht het ministerie van Justitie en Veiligheid op 159 miljoen euro voor de politie, het oprollen van drugsbendes en het verbeteren van het strafrecht. Bronnen zeggen dat deze plannen later vandaag bekend zullen worden gemaakt. De brandweer- en politievrijwilligers moeten nog wat meer geduld hebben. Daar gaat het om 1 miljoen euro.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedsel moet nog voor 125 miljoen euro aan plannen voor varkenshouders en jonge boeren nader onderbouwen. De minister van VWS is bezig met wijzigingen in een plan voor topsporters (3 miljoen euro).

Personeel

De Belastingdienst heeft al langer problemen met het doen van investeringen. Dit jaar moet de dienst, volgens de begroting, nog voor 39 miljoen euro aan ICT en nieuwe medewerkers uitgeven.

Het vinden van voldoende personeel blijkt ook vaak een knelpunt bij het uitvoeren van plannen. Door de economische groei zijn er meer banen, dus kunnen werknemers kiezen. Vaak kunnen ze elders in de maatschappij meer verdienen. Dit speelt bijvoorbeeld een rol bij de Belastingdienst en ook bij Defensie.

Handig

Mocht het uiteindelijk zo zijn dat sommige plannen geen goedkeuring krijgen voor dit najaar, dan verdwijnt het uiteindelijk in de grote pot. Dat lijkt handig, vooral nu de minister van Financiën extra geld nodig heeft voor het gasbesluit.

Toch kan hij de niet-bestede bedragen niet zomaar voor andere doeleinden gebruiken. Het geld is, zoals dat heet, geoormerkt. Als de politiek heeft besloten dat het extra geld naar sport moet, dan kan dat niet zomaar worden uitgegeven aan snelwegen.

Dit jaar wordt het gasbesluit nog deels gefinancierd door meevallers. Dat is geld dat eerst op de begroting stond van de ministeries van Zorg en Sociale Zaken, maar nu over is doordat er minder patiënten en AOW'ers zijn.

Maar dat is geen langetermijnoplossing voor het gas. Met Prinsjesdag moet duidelijk worden hoe minister Hoekstra van Financiën de gaskosten de komende jaren gaat dekken.