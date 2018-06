Te steile hellingen en onbereikbare pinkastjes, Jiska ziet ze overal

Jiska Stad-Ogier is een van de oprichters van Wij Staan Op!, een beweging van jongvolwassenen met een beperking. Ze adviseert de gemeente Leiden als ervaringsdeskundige over wat er beter zou kunnen in de stad. Leiden is een van 25 gemeenten die koploper zijn bij de plannen om de samenleving toegankelijker te maken voor mensen met een handicap.

Dan gaat het niet alleen over rolstoelhellingen, maar bijvoorbeeld ook over een openbaar toilet voor rolstoelgebruikers waar de deur wel breed genoeg is, maar er niet genoeg ruimte is om met de rolstoel te keren. "Ik zie wel dat het bij ondernemers meer gaat leven en dat ze er bij de gemeenten meer mee bezig zijn. Maar dat verschilt weer per gemeente helaas."

De plannen van het kabinet, bedrijven en gemeenten om de toegankelijkheid voor mensen met een beperking te bevorderen werden vandaag gepresenteerd. Ook het bedrijfsleven heeft afspraken gemaakt. MKB-Nederland gaat bijvoorbeeld testen hoe toegankelijk winkelgebieden zijn.