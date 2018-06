Bedrijven, Rijk en gemeenten beloven betere toegankelijkheid gehandicapten

Tienduizenden kleine en middelgrote bedrijven, minister Hugo de Jonge en alle gemeenten presenteren vandaag plannen om de samenleving toegankelijker te maken voor mensen met een handicap.

Nederland heeft het VN-Verdrag Handicap in 2016 ondertekend en is daarmee verplicht zich in te spannen voor een samenleving zonder beperkingen voor mensen met een handicap. Belangenorganisaties voor chronisch zieken en gehandicapten hebben geklaagd dat Nederland geen haast maakt van de implementatie van het verdrag.

Pilots

Dat moet met deze plannen veranderen. MKB-Nederland gaat bijvoorbeeld in vijf pilotprojecten testen hoe toegankelijk winkelgebieden zijn. Ook komt de brancheorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf met instrumenten, adviezen en goede voorbeelden om ondernemers te ondersteunen meer stappen te maken.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft 25 gemeenten aangesteld die als koploper gaan functioneren, door bijvoorbeeld personeel te trainen zich bewust te zijn van het belang van toegankelijkheid. Onder meer Haarlem en Breda doen daaraan mee.

Het kabinet wil dat alle ministeries op hun gebied aan toegankelijkheid werken. Ook willen zij dat gemeenten en het Rijk ervaringsdeskundigen betrekken bij bijvoorbeeld bouwplannen, zodat er vooraf aandacht is voor mogelijke beperkingen.

Kant en klare blauwdrukken

In de nieuwe plannen is geen verplichting of wetswijziging te vinden. Het zijn vooral adviezen en ambities, gericht op bewustwording en ondersteuning. Toch is belangenvereniging Ieder(in) positief.

"Er is veel enthousiasme en ondernemers krijgen kant en klare blauwdrukken waarmee ze verder kunnen. Uiteraard hadden we liever gezien dat er ook verplichtingen waren gesteld, maar daar heeft dit kabinet bewust niet voor gekozen."

Ook Otwin van Dijk, die zich voorheen als Kamerlid voor de PvdA inzette voor ondertekening van het VN-Verdrag en nu burgemeester is, noemt de plannen een belangrijke mijlpaal. "Natuurlijk, de tijd van praten is twee jaar na ondertekening van het verdrag wel voorbij. Het is nu tijd voor actie."

Belangrijke groep klanten

Maar hij denkt dat een toegankelijker samenleving vooral een kwestie van een andere denkwijze is. "Bijvoorbeeld dat ondernemers gaan inzien dat als 10 tot 15 procent van de Nederlanders een handicap heeft, dit economisch gezien ook een belangrijke groep potentiƫle klanten is. De druk opvoeren met nieuwe wetgeving is altijd nog een optie, maar ik ben ervan overtuigd dat deze breed gedragen plannen al veel kunnen veranderen."