Opschudding in Belgisch parlement over 'neger'-opmerking Dewinter

"Over tien jaar zal de burgemeester van Antwerpen een Marokkaan, een Turk of een neger zijn", zei Filip Dewinter van het Vlaams Belang vandaag in het Belgische parlement, tot ontzetting van veel collega-politici.

Dewinter had in het vragenuurtje een twistgesprek met premier Michel over de vluchtelingenproblematiek toen hij de opmerking maakte, waarna het parlement erover viel.

Een fractieleider van Marokkaanse afkomst riep dat die mensen over wie Dewinter het had misschien wel meer Belg zijn dan Dewinter zelf. Kamervoorzitter Bracke adviseerde de aanwezigen zich niet te laten provoceren door Dewinter.