Bezorgde Kamer wil afspraken met Air France-KLM bevestigd zien

De Tweede Kamer wil dat het kabinet van Air France-KLM nog eens de verzekering krijgt dat de KLM een zelfstandige positie houdt binnen het concern. De Kamer maakt zich zorgen over de mogelijke gevolgen voor de Nederlandse luchtvaartmaatschappij van de voortdurende arbeidsonrust bij Air France. Er wordt geregeld gestaakt en vorige maand stapte de topman van Air France-KLM op.

In 2015 heeft het kabinet met het concern onder meer afgesproken dat er geen activiteiten van KLM naar Frankrijk worden overgeheveld, dat de KLM zelf het financieel beheer houdt en dat er geen banen van het Nederlandse hoofdkantoor naar Parijs verdwijnen.

Nederlands belang

Minister Van Nieuwenhuizen beloofde de Kamer dat ze bij de top van Air France op herbevestiging van de afspraken zal aandringen. Ook volgens haar is dat een Nederlands belang.

Van Nieuwenhuizen zei dat ze al vaak met haar Franse collega-minister over de situatie heeft gepraat en dat ze ook een gesprek wil met de nieuwe Air France-KLM-topman.

Nieuwe topman in zomer

Bestuursvoorzitter Janaillac vertrok begin mei, nadat het personeel een salarisvoorstel had afgewezen. Van Nieuwenhuizen verwacht dat de nieuwe topman in de zomer wordt benoemd. Als dat is gebeurd, zal ze hem op de eerdere afspraken wijzen.

Uitgerekend vandaag heeft de tijdelijk voorzitter van Air France de bonden opnieuw laten weten dat de directie niet ingaat op de looneisen. Wel werden andere maatregelen aangekondigd die de werkomstandigheden moeten verbeteren.

Geen afstoten van aandelen

In de Kamer was weinig steun voor een pleidooi van regeringspartij D66. Woordvoerder Paternotte vindt dat de Franse staat zijn aandelen in Air France-KLM moet verkopen.

Hij denkt dat Air France meer een ''echt bedrijf" wordt als het minder een "verlengstuk" is van de Franse regering. Nederland zou dan ook zijn aandelen in KLM moeten afstoten. Maar de overgrote meerderheid vindt dat een slecht signaal.