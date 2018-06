Europese Centrale Bank stopt eind dit jaar met opkoopprogramma

De ECB laat nog wel de deur op een kier. In het persbericht stelt de ECB te "verwachten" in september verder af te zullen bouwen als de economische ontwikkelingen dat toelaten.

"Toch is dit een grote stap", zegt economieverslaggever Eva Wiessing. "Al dat geld dat de ECB in de economie pompt, houdt de marktrente extreem laag. Het belangrijkste rentetarief dat de ECB aan banken doorberekent is ook al nul. Dat treft spaarders en pensioenfondsen."

Wiessing: "Het is een teken dat de ECB niet al te pessimistisch is over de economische onzekerheden in Europa. De brexit, de politieke situatie in Italiƫ en de ontluikende handelsoorlog met de VS kunnen de huidige groei in Europa flink dwarsbomen. Maar kennelijk durft Draghi het aan om het ongekende stimuleringsprogramma af te bouwen."