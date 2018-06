Misbruikzaak tegen acteur Sylvester Stallone wordt opnieuw bekeken

Openbare aanklagers in Los Angeles gaan een aanklacht van seksueel misbruik tegen de Amerikaanse acteur Sylvester Stallone opnieuw bekijken. Het gaat om een aanklacht die eind vorig jaar is ingediend tegen hem. Een vrouw beschuldigde hem er destijds van dat de Rocky-acteur haar 27 jaar geleden heeft verkracht.

Toen de aanklacht werd ingediend, ontkende Stallone via zijn advocaat de aantijgingen. Op het nieuws dat de zaak opnieuw wordt bekeken heeft hij nog niet gereageerd. De politie zegt dat het zedendelictenteam de zaak onderzoekt. Verdere toelichting wilde de politie niet geven.

Gisteren werd bekend dat acteur en worstelaar John Cena de 71-jarige Stallone zal vervangen in een actiefilm van Jackie Chan. Of dat iets met de aanklacht te maken heeft, is niet bekend. Volgend jaar staat nog een nieuwe Rambo-film gepland met Stallone erin.

Oudere misbruikbeschuldiging

Vorig jaar werd Stallone geconfronteerd met aantijgingen van misbruik uit de jaren 80, waar tot die tijd nooit over was geschreven. Het ging toen om oude politierapporten, waarin te lezen zou zijn geweest dat Stallone samen met zijn bodyguard een 16-jarige fan had misbruikt. Die aantijgingen ontkende hij ook en tot een vervolging is het nooit gekomen.

De vrouw die volgens het rapport het slachtoffer was van het misbruik, zou geen aangifte hebben gedaan omdat ze was vernederd en zich schaamde. In een ander verslag over het misbruik staat beschreven dat ze zich geïntimideerd voelde. Stallone zou hebben gedreigd haar iets aan te doen als ze er met iemand over zou praten.