Sylvester Stallone (71) kruipt nog een keer in de huid van Rambo

Er gingen al geruchten dat Sylvester 'Sly' Stallone voor de vijfde keer in de huid zou kruipen van de getraumatiseerde Vietnamveteraan Rambo. Amerikaanse media meldden vorige week dat de opnames in september beginnen en dat er gefilmd wordt in Londen, Bulgarije en op de Canarische Eilanden.

Arrestatie

De eerste Rambo-actiefilm kwam uit in 1982 en is gebaseerd op het boek First Blood uit 1972. In de film wordt John James Rambo bij een arrestatie mishandeld, waardoor hij flashbacks krijgt over wat hij in de oorlog in Vietnam heeft meegemaakt. Het mondt uit in een kat-en-muisspel tussen Rambo en veel politiemensen.

In 1985, 1988 en 2008 verschenen vervolgen op de eerste film. Telkens speelde Stallone de hoofdrol. Het vierde deel werd ook door hem geregisseerd. De films werden kaskrakers en leverden bij elkaar meer dan 600 miljoen euro op.

Stallone werd daarnaast ook bekend als hoofdrolspeler en regisseur van de Rocky-filmserie. In deze zeven delen speelde Stallone de fictieve boxer Rocky Balboa.