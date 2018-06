Brits parlement: toegang tot Europese interne markt geen doel na brexit

De Britse regering hoeft na de brexit niet met de EU te onderhandelen over toegang tot de Europese interne markt. Het Lagerhuis stemde tegen een amendement op de Brexitwet, waarin stond dat toegang tot de Europese Economische Ruimte (EER) een doel moet zijn bij de onderhandelingen. 327 parlementsleden stemden tegen en 126 voor.

Alle leden van de EU maken deel uit van de Europese Economische Ruimte. Ook Noorwegen, IJsland en Liechtenstein zijn er onderdeel van, hoewel zij geen lid zijn van de EU. Dat betekent voor die landen dat ze wel meebetalen aan de EU-begroting, maar dat een klein deel van de Europese regels niet voor hen geldt. In ruil krijgen de landen toegang tot de interne markt.

Voorstanders van een EER-lidmaatschap zeggen dat het Verenigd Koninkrijk zo na de brexit een nauwe band met de EU kan houden. Maar volgens tegenstanders zou zo'n lidmaatschap naar 'Noors model' betekenen dat de Britten zich aan EU-wetgeving moeten houden, zonder dat ze er nog invloed op kunnen uitoefenen. Bovendien zouden de Britten zich moeten houden aan het vrije verkeer van personen, diensten en goederen binnen Europa. Dat is volgens hen in strijd met de uitkomst van het brexitreferendum.

Overwinning voor May

Het Lagerhuis stemde ook tegen een ander amendement op de Brexitwet, waarmee de regering het parlement verplicht moet inlichten over de onderhandelingen over de Europese douane-unie. Wat wel werd aangenomen, is een voorstel om het na de brexit makkelijker te maken voor vluchtelingenkinderen zonder ouders om in het Verenigd Koninkrijk met hun familie herenigd te worden.

De uitkomst van de stemming is een overwinning voor premier May, die hiermee haar Brexitwet bijna ongewijzigd mag gaan uitvoeren. Dinsdag stelde May al veilig dat het parlement haar regering haar niet terug kan sturen naar de onderhandelingstafel als de uitkomst van het brexit-proces niet bevalt.

Ook worsteling bij Labour

Wat de stemming over de EER vooral ook duidelijk maakt, is dat niet alleen de Conservatieve partij, maar ook Labour worstelt met de brexit. Labour-leider Jeremy Corbyn had zijn partijgenoten opdracht gegeven om zich te onthouden bij de stemming, maar 75 parlementsleden stemden voor het amendement. 15 anderen onthielden zich eveneens niet, en stemden tegen.

Corbyn is zelf tegenstander van het EER-lidmaatschap, omdat de Britten ermee vastzitten aan EU-wetgeving. Ook zou het vrije verkeer van personen met de EU blijven. Volgens Corbyn is zijn partij minder verdeeld dan de Conservatieven en was zijn schaduwkabinet verenigd over het standpunt. Kort voor de stemming nam een van de leden van dat kabinet ontslag om tegen te stemmen.