Apple verbiedt ontwikkelaars misbruik van adresboekgegevens gebruiker

Er komt een eind aan een methode om zonder toestemming contactgegevens van iPhone-eigenaren te gebruiken. Apple heeft in een nieuwe versie van zijn richtlijnen voor ontwikkelaars opgeschreven dat ze de data niet meer mogen gebruiken voor eigen doeleinden, zoals verkoop. Dat heeft persbureau Bloomberg ontdekt.

Contactgegevens bevatten waardevolle informatie. Het geeft een beeld wie een gebruiker allemaal kent, en uiteraard staan er telefoonnummers, e-mailadressen en adresgegevens in. Dat kan voor een ontwikkelaar of een databedrijf een schat aan een informatie zijn.

"Het adresboek is het Wilde Westen van data", zegt een anonieme iOS-ontwikkelaar tegen Bloomberg. "Ik kan, zodra de gebruiker geeft tot contactinformatie, deze kopiƫren naar een willekeurige server of Dropbox. Apple houdt dit niet in de gaten en ze weten niet waar deze informatie naartoe gaat."

Expliciete toestemming

Bloomberg spreekt over het sluiten van een loophole. Waarom dit nu pas gebeurt en op welke schaal ontwikkelaars tot nu toe informatie verzamelden, is onduidelijk.

Apple heeft de verandering vorige week in alle stilte doorgevoerd. iOS, het mobiele besturingssysteem, zorgt er al voor dat gebruikers aan apps expliciet toestemming moeten geven tot hun adresboek. Maar wat er daarna gebeurt is onduidelijk. Het dus is mogelijk dat apps de data vervolgens verzamelen voor bijvoorbeeld marketingdoeleinden.

Dit mag voortaan expliciet niet:

Op basis van de contactgegevens een database opbouwen voor eigen gebruik.

De contactgegevens verkopen of delen met derde partijen.

Als een app toegang krijgt tot een contactenlijst voor een specifieke reden, moet er opnieuw toestemming wordt gevraagd als deze reden verandert.

Wie de regels overtreedt, kan door Apple worden verbannen. Of dit sinds het ingaan van de maatregelen al is gebeurd, is onbekend. Daarnaast is het de vraag hoe Apple hier toezicht op gaat houden, aangezien er ruim 2 miljoen apps in de App Store van Apple beschikbaar zijn.

Lange neus naar Facebook en Google

De maatregel heeft vooral gevolgen voor de toekomst. Het haalt al verzamelde data niet terug.

De nieuwe regels volgen nadat Facebook de afgelopen tijd zwaar onder vuur heeft gelegen omdat het de afgelopen jaren slordig omging met gebruikersdata; ontwikkelaars konden op grote schaal data verzamelen van vele tientallen miljoenen mensen.

Apple wil graag als een techbedrijf bekendstaan dat heel zorgvuldig omgaat met gebruikersdata. Op zijn jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie maakte het bedrijf een lange neus naar Facebook en Google wegens het verzamelen van browsegedrag.

De NOS heeft Apple gevraagd om commentaar.