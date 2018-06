Kim Jong-un en Donald Trump plannen vervolgbezoeken

De Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zijn van plan om bij elkaar op bezoek te gaan. Ze hebben de uitnodigingen van elkaar geaccepteerd, meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau.

Bij de top in Singapore zei president Trump al dat Kim zijn uitnodiging om "op een gepast tijdstip" naar de Verenigde Staten te komen had geaccepteerd.

Nu laat Kim via het staatspersbureau weten dat dit inderdaad het geval is en dat Trump ook van plan is om naar de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang te komen. "De twee leiders gingen graag op elkaars uitnodiging in. Ze zijn ervan overtuigd dat het een belangrijke volgende stap is om de relaties tussen Noord-Korea en de VS te verbeteren", schrijft het staatspersbureau.

Het is niet bekend wanneer de bezoeken zullen plaatsvinden.

Gisteren was er voor het eerst in de geschiedenis een ontmoeting tussen de leiders van de VS en Noord-Korea. Dat gebeurde op een speciaal ingelaste top in Singapore. Kim en Trump spraken verzoenende woorden en spraken af dat Noord-Korea zijn kernwapenprogramma ontmantelt, in ruil voor veiligheidsgaranties. De afspraken zijn echter niet concreet en laten veel ruimte open voor interpretatie.