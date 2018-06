Syriër die mogelijk IS-strijder was, loopt nog vrij rond

De Syriër die vorig jaar september opdook in het Amsterdamse debatcentrum De Balie en door aanwezigen werd herkend als een voormalige IS-strijder, loopt nog steeds vrij rond.

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zei in de Tweede Kamer dat de veiligheidsdiensten nog bezig zijn met onderzoek naar de 31-jarige man. "Er loopt nog een serieus onderzoek. Het is niet geparkeerd. Integendeel", verzekerde Grapperhaus de Kamerleden.

Het debat was aangevraagd door de PVV. Kamerlid De Graaf wilde weten waarom de Syriër niet is uitgezet. Ook de coalitiepartijen en de linkse oppositie toonden zich verbaasd dat de Syriër nog niet was aangehouden. Voor VVD-Kamerlid Arno Rutte voelt het "ongemakkelijk" dat de man vrij rondloopt.

Op de vlucht

De Syriër was bij een bijeenkomst in De Balie met Syrische activisten die ernstig worden bedreigd door IS. Toen de activisten een foto van hem wilden nemen, vluchtte hij de zaal uit en fietste weg.

Bronnen rond de veiligheidsdiensten noemden bij Nieuwsuur en in de Volkskrant de man een "zwaar geval". Hij zou op valse papieren naar Nederland zijn gekomen en in beeld zijn bij de AIVD.

De Syriër vertelde in de media dat hij sinds 2014 in Nederland is, een verblijfsvergunning heeft en werkte in een café in Amsterdam. Hij zou nooit hebben gevochten in Syrië.

'Geduld en vertrouwen'

Minister Grapperhaus wilde verder niet ingaan op de zaak. Hij vroeg de Kamer om geduld en vertrouwen. "Onze diensten houden mensen die een risico vormen, in de gaten." De minister beloofde de Kamerleden dat hij zo snel mogelijk met informatie komt, als het onderzoek is afgerond.