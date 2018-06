Ook Eerste Kamer achter gedeeltelijk boerkaverbod

Ook in de Eerste Kamer kan een verbod om gezichtsbedekkende kleding te dragen, op een Kamermeerderheid rekenen. Tijdens een debat in de senaat bleek dat VVD, CDA, PVV, ChristenUnie en SGP een wetsvoorstel daartoe steunen. In ieder geval D66, SP, PvdA en GroenLinks zijn tegen.

Volgens minister Ollongren is het gedeeltelijke verbod nodig nodig vanwege "een maatschappelijk belang, omdat mensen het gevoel van sociale veiligheid willen ervaren". Dat is met name het geval wanneer mensen op bepaalde plekken het onplezierig vinden als ze de ander niet in het gezicht kunnen zien. Dat belemmert volgens Ollongren de communicatie.

Het verbod gaat daarom gelden in het openbaar vervoer, het onderwijs, de zorg en in overheidsgebouwen. Een algeheel verbod is volgens Ollongren "niet verdedigbaar, omdat mensen nog altijd de vrijheid hebben om zich te kleden zoals ze willen". Inperken van dat recht is wel mogelijk, maar alleen als het proportioneel is.

De minister zei in het debat dat het niet gaat om een groot aantal nikab- en boerkadraagsters. "Maar er moet wel een norm worden gesteld. Uniformiteit en duidelijkheid worden met dit wetsvoorstel bevorderd."

Kleine overtreding

Ze verwacht dat het verbod in de praktijk gehandhaafd zal worden, zoals andere "kleine overtredingen" als het rookverbod. Ze verwacht dat mensen eerst worden aangesproken als ze een boerka of nikab dragen op plekken waar dat niet meer mag. Daarna moet diegene worden gevraagd om het gebouw te verlaten. Mocht die dat weigeren, dan kan de politie worden ingeschakeld.

Het is nog niet duidelijk wanneer het verbod ingaat. Eerst volgt overleg met de sectoren die volgens de nieuwe regels moeten werken. Ollongren wil instellingen ruimte en tijd geven om de regels aan te passen en het personeel in te lichten.

Twee jaar geleden stemde de Tweede Kamer al voor het wetsvoorstel. Onder meer in Belgiƫ, Frankrijk, Denemarken en Oostenrijk is gezichtsbedekkende kleding al verboden.