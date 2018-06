Antivirusbedrijf Kaspersky klaagt De Telegraaf aan wegens laster

Kaspersky, een bedrijf dat antivirussoftware maakt, heeft De Telegraaf en voormalig minister Willem Vermeend aangeklaagd wegens laster. Dat schrijft de oprichter van het bedrijf, Eugene Kaspersky, in een blogpost.

De aanklacht is op 25 mei ingediend. Wat er in de tussentijd mee is gebeurd, is niet duidelijk.

Aanleiding voor Kaspersky is een publicatie in De Telegraaf begin dit jaar. Twee verslaggevers van de krant interviewden daarin zelfverklaard hacker Rian van Rijbroek. Zij gingen bij haar langs na een omstreden gesprek in Nieuwsuur, waarin ze uitspraken deed die later door beveiligingsonderzoekers werden tegengesproken.

Ze zei in De Telegraaf onder meer dat ze het wifi-netwerk van Kaspersky in Utrecht had gehackt en zo aan veertig IP-adressen was gekomen. Dit alles was onderdeel van een onderzoek, zei ze tegen de krant, om een 'lek' in de Tweede Kamer te ontdekken dat samenwerkt met de Russen. In februari zei het bedrijf al Van Rijbroek te willen aanklagen.

Geen bewijs

Kaspersky zegt dat voor de hack geen bewijs is gevonden. Ook stelt de directeur dat Van Rijbroek heeft gezegd dat ze dit verhaal nooit heeft verteld en dat het niet is gebeurd. Kaspersky concludeert dat het verhaal in De Telegraaf niet klopt en zegt hiervoor bewijs te hebben in de vorm van getuigenverklaringen, chatberichten en opgenomen telefoongesprekken die afkomstig zijn van Van Rijbroek.

Het is onduidelijk waar deze bewijzen vandaan komen. Of Kaspersky de aanklacht tegen Van Rijbroek handhaaft, is niet duidelijk.

Oud-minister Vermeend heeft volgens Kaspersky als bron gediend voor De Telegraaf. Het antivirusbedrijf stelt dat de krant tegen zijn lezers heeft gelogen.

Kaspersky stelt dat het nu geen andere keuze heeft dan een aanklacht in te dienen tegen Vermeend en De Telegraaf. Ook eist de organisatie een rectificatie. Wat het bedrijf van Vermeend eist, is niet duidelijk.

Hysterie

Verder spreekt Kaspersky in de blogpost van hysterie in Nederland. Het bedrijf wijst daarbij op het besluit van de Nederlandse overheid om een einde te maken aan het gebruik van antivirussoftware van Kaspersky.

De Telegraaf, Willem Vermeend en Kaspersky waren nog niet bereikbaar voor commentaar.