Rijk stopt vanwege nationale veiligheid met Russische antivirussoftware

Het kabinet heeft besloten dat de rijksoverheid geen gebruik meer maakt van anti-virussoftware van het Russische bedrijf Kaspersky Lab. Het is een voorzorgsmaatregel die is genomen met het oog op de nationale veiligheid, schrijft minister Grapperhaus aan de Tweede Kamer.

Bedrijven die te maken hebben met Defensie wordt geadviseerd ook te stoppen met Kaspersky.

Kaspersky valt onder de Russische wetgeving, die het bedrijf verplicht de Russische inlichtingendiensten te ondersteunen. Rusland heeft een offensief cyberprogramma dat ook op Nederland is gericht, schrijft Grapperhaus.

De minister meldt dat er geen concrete gevallen van misbruik door het Russische bedrijf in Nederland bekend zijn, maar dat misbruik niet kan worden uitgesloten. "Het kabinet heeft geconcludeerd dat het risico op digitale spionage en sabotage via de antivirussoftware van Kaspersky aanwezig is", aldus Grapperhaus.

De maatregel die het kabinet nu neemt, heeft alleen betrekking op de antivirus-software van Kasperky Lab en niet op andere producten of diensten van het bedrijf.

Amerikaanse en Britse waarschuwing

De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben beide gewaarschuwd tegen de antivirus-software van Kaspersky. In de VS werd een geval van misbruik ontdekt, toen informatie van de inlichtingendienst NSA bij Kaspersky bleek te zijn terechtgekomen.

Volgens de Russen gebeurde dat onopzettelijk. Bij het speuren naar malafide data - wat het antivirus-programma doet - kwamen geheime documenten van de NSA op de servers van Kaspersky terecht. De Amerikaanse regering gelooft in dit geval niet in toeval.

In een reactie zegt Kaspersky dat de beschuldigingen over dubieuze contacten met Russische overheidsdiensten de kop opstaken toen Kaspersky zijn eerste klanten in de VS kreeg. Het verwijt dat het bedrijf als dekmantel voor Russische spionage fungeert, wordt door Kasperksy omschreven als "Koude Oorlog-paranoia".