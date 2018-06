Advocaten Michael P.: instelling Den Dolder negeerde advies

Advocaat Niels Dorrestein vroeg zich af of P. in Den Dolder wel de juiste behandeling heeft gehad. "Hij had hooguit een keer per week een gesprek met zijn behandelaar en een keer in de week therapie." De kliniek was compleet verrast door de betrokkenheid van Michael P. bij de dood van Anne Faber en had juist het idee dat het goed met hem ging.

De advocaten van Michael P. zeiden verder dat politie en OM te ver zijn gegaan tijdens de arrestatie van de verdachte. Zo werd hij niet op zijn rechten gewezen, zoals wettelijk is voorgeschreven, maar kreeg hij meteen de vraag 'waar is Anne?'. Ook werd volgens de advocaten gedreigd de politiehond op hem los te laten.

Op 17 juli wordt bekend welke straf P. krijgt. Hij heeft aangegeven bij die uitspraak aanwezig te zijn. Helemaal aan het einde van de zitting kreeg P. van de rechter nog de gelegenheid om iets te zeggen. P. maakt daar gebruik van. "Ik wil zeggen dat ik verschrikkelijk veel spijt heb van mijn daden. Dat was het", zei hij.