Wat kan Zijlstra doen bij de Wereldbank (als hij bewindvoerder wordt)?

Zijn naam is gevallen: voormalig minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra wordt genoemd als de nieuwe Nederlandse bewindvoerder bij de Wereldbank. Zijlstra was eerder onder meer fractievoorzitter van de VVD en minister van Buitenlandse Zaken. In februari stapte hij op als minister, nadat duidelijk was geworden dat hij had gelogen over een ontmoeting met president Poetin.

Het AD berichtte vanochtend dat Zijlstra in de race is voor de Wereldbank en Haagse bronnen bevestigen dat hij in beeld is bij het kabinet. Hij zou de opvolger moeten worden van Frank Heemskerk, die in de zomer ophoudt bij de Wereldbank.

Zijlstra gekwalificeerd, maar ook vraagtekens

Volgens de bronnen wordt Zijlstra gekwalificeerd voor de baan geacht vanwege zijn politiek-bestuurlijke ervaring. Maar in coalitiekringen vraagt men zich ook af of de VVD'er zo kort na zijn aftreden in zo'n belangrijke functie moet worden benoemd. Naar verluidt hebben zich betrekkelijk veel serieuze kandidaten gemeld.

Premier Rutte wilde vanmiddag weinig kwijt over een eventuele benoeming van Zijlstra: "Dat is een lopende benoemingsprocedure; het gaat over mensen, daar kan ik dus nooit iets over zeggen." Er is nog geen officiële voordracht.

Bestrijding van armoede

Wat houdt die baan precies in?

Wie bewindvoerder is bij de Wereldbank helpt bij de bestrijding van armoede wereldwijd. Dat is in elk geval het doel dat de organisatie, gezeteld in het Amerikaanse Washington D.C., zich stelt. Onder meer door leningen te geven aan arme landen.

Bijna alle landen in de wereld zijn vertegenwoordigd in de Wereldbank, met 189 leden. Dat wil niet zeggen dat al die landen een eigen bewindvoerder in de organisatie hebben. De huidige Nederlandse bewindvoerder, Frank Heemskerk, vertegenwoordigt bijvoorbeeld naast Nederland ook Armenië, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Georgië, Israël, Macedonië, Moldavië, Montenegro, Roemenië en Oekraïne.

Samen besluiten de bewindvoerders over leningen die namens de Wereldbank worden uitgekeerd. Zo tekende Heemskerk begin deze maand nog voor een lening van 90 miljoen dollar aan de Bank of Georgia, de grootste bank van Georgië. De lening moet kleine en middelgrote bedrijven die daar moeilijk aan leningen kunnen komen aan financiering helpen. Wat vervolgens weer goed is voor de economische ontwikkeling in het land.