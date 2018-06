Spil in Nobelprijs-schandaal aangeklaagd voor verkrachting

Jean-Claude Arnault, de man die in opspraak raakte door een schandaal binnen de Zweedse Academie, die de Nobelprijs voor Literatuur toekent, is aangeklaagd voor verkrachting. Volgens de Zweedse aanklager is er genoeg bewijs verzameld om de Frans-Zweedse fotograaf en regisseur te vervolgen.

Arnault wordt ervan verdacht dat hij in oktober en december 2011 een vrouw heeft verkracht. Dat zou een keer met geweld zijn gebeurd en een andere keer toen ze lag te slapen. Wie het slachtoffer is, wordt niet bekendgemaakt. Arnault spreekt alle beschuldigingen tegen.

Aanranden van achttien vrouwen

Arnault is een kopstuk binnen de culturele sector in Zweden. Hij is getrouwd met een van de leden van de Zweedse Academie, de dichteres Katarina Frostenson. Vorig jaar beschuldigden achttien vrouwen hem in Zweedse media van aanranding, onder meer in gebouwen van de academie. Ook zijn vrouw raakte in opspraak. Zij zou geld hebben doorgesluisd naar een cultuurclub die haar man runde. Ook zou ze namen hebben gelekt van schrijvers die kans maakten op de Nobelprijs.

Het schandaal leidde ertoe dat zeven leden, inclusief Frostenson, opstapten. Omdat leden van de academie voor het leven zijn benoemd, kunnen ze niet zomaar worden vervangen. De Zweedse koning Carl Gustaf zal daarom de statuten aanpassen, zodat dat wel mogelijk is. Dit jaar wordt de Nobelprijs voor Literatuur dan ook niet uitgereikt.