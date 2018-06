Opnieuw panden in centrum Delft beschoten

In het centrum van Delft zijn vannacht twee panden beschoten. Door wie is niet bekend. Ook is niet duidelijk of er slachtoffers zijn en hoe groot de schade is. Volgens Omroep West zit in een van de twee panden een café.

De politie kreeg rond 04.30 uur een melding dat er geschoten was. Daarna werd een deel van het centrum afgesloten voor onderzoek.

Het is de derde keer in korte tijd dat er geschoten is in het centrum van Delft. Begin vorige maand werden een coffeeshop en een zonnestudio beschoten. Een week later ontplofte bij dezelfde coffeeshop een handgranaat.

Burgemeester Van Bijsterveldt heeft na het eerste incident de coffeeshop en de zonnestudio gesloten.