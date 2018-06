Amerikaans gevechtstoestel crasht in Japan

Een Amerikaans gevechtsvliegtuig is bij het Japanse eiland Okinawa in zee gestort. De piloot wist zich met zijn schietstoel in veiligheid te brengen. Hij is door reddingsdiensten teruggevonden. Wat de oorzaak is van de crash is niet bekend.

Het toestel, een F-15, verongelukte tijdens een trainingsmissie vlakbij het zuidelijke eiland Okinawa, waar Amerika verschillende legerbases heeft.

Daartegen is veel verzet in Japan. De inwoners van Okinawa voelen zich onveilig door een aantal incidenten met vliegtuigen waarbij vliegtuigonderdelen uit de lucht kwamen vallen en noodlandingen. In oktober stortte een helikopter neer bij een basis. Verder hebben de eilandbewoners last van vervuiling en geluidsoverlast door de militaire bases.

Verkrachting en beroving

Ook de op Okinawa gestationeerde Amerikaanse militairen veroorzaken problemen. In 2013 werden op Okinawa twee Amerikaanse militairen tot lange gevangenisstraffen veroordeeld voor de verkrachting en beroving van een Japanse vrouw. In 2016 veroorzaakte een dronken marineman een auto-ongeluk waarbij twee Japanners om het leven kwamen.

Op Okinawa werken zo'n 26.000 Amerikanen op verschillende bases. De Japanse regering en de VS beschouwen de bases als essentieel voor de verdediging tegen China. Okinawa ligt tussen de hoofdeilanden van Japan en de Chinese kust.

Premier Abe wil de Amerikaanse vliegbasis verplaatsen naar een meer afgelegen deel van het eiland.