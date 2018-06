Koning: overlijden Inés is een grote schok, ze was ons intens dierbaar

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn dankbaar voor de steunbetuigingen die ze hebben gekregen in verband met het overlijden van Inés Zorreguieta, de zus van Máxima. "We zijn heel dankbaar voor alle berichten die we hebben ontvangen", zei Willem-Alexander voor aanvang van een staatsbezoek in Letland.

"Het overlijden is een grote schok geweest voor ons en heeft ons heel erg aangegrepen", zei de koning. "Inés was uniek en was ons intens dierbaar. Het verdriet is daarom groot."

Bekijk hieronder de verklaring van Willem-Alexander, die zichtbaar aangeslagen is: