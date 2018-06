Rwanda blij met sponsorcontract Arsenal: 'het werkt'

"In een week tijd hebben we meer Google-zoekopdrachten gehad dan ooit in een jaar. Het werkt." Emmanuel Hategeka van het Rwanda Ontwikkelingsbureau is opgetogen. Visit Rwanda staat komend seizoen pas op de shirts van Arsenal, maar het nieuwe contract werpt nu al zijn vruchten af.

Ook voetbalfans in Rwanda zijn blij dat het land nu eens positief in het daglicht komt. "Het is goed voor Rwanda. We promoten ons land, mensen leren meer over ons land dan alleen de genocide en de film Hotel Rwanda en dat soort dingen."

Toch is er ook kritiek dat het straatarme land zoveel geld uitgeeft voor een sponsorcontract. Zo vragen verschillende politieke partijen in Nederland zich af of het wel gerechtvaardigd is om 45 miljoen te investeren aan ontwikkelingsgeld als het land zelf zulke grote uitgaven doet.