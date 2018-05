Kabinet heeft geen probleem met sponsoring Arsenal door Rwanda

Het kabinet heeft er geen problemen mee dat hulpland Rwanda een meerjarig sponsorcontract heeft gesloten met de Engelse voetbalclub Arsenal. Minister Kaag van Ontwikkelingssamenwerking begrijpt dat Rwanda de toerisme-industrie verder wil ontwikkelen.

Op de shirts van de spelers komt te staan 'Visit Rwanda'. Ook zullen spelers van verschillende Arsenal-teams een bezoek brengen aan Rwanda.

"De Premier League heeft uiteraard een wereldwijd bereik en wordt wekelijks door honderden miljoenen mensen gevolgd", verdedigt Kaag het besluit in een brief aan de Tweede Kamer. "Arsenal zelf heeft over de hele wereld officiële supportersverenigingen, waarvan 23 in Afrika en één in Rwanda."

Kritisch en verontwaardigd

Over welk bedrag het sponsorcontract gaat weet Kaag niet. Volgens de krant The East African gaat het om een deal in de buurt van de 30 miljoen euro of 40 miljoen dollar. Nederland investeerde in 2017 via de Nederlandse ambassade 42,5 miljoen euro, dit jaar zal het om een soortgelijk bedrag gaan.

De Tweede Kamer reageerde vorige week kritisch en verontwaardigd op de sponsoring. "Aan de ene kant vraagt Rwanda hulp aan landen als Nederland omdat het zelf niet in staat zou zijn armoede te bestrijden. Aan de andere kant sponsort Rwanda voor 40 miljoen een Engelse voetbalclub!", zei VVD-Kamerlid Becker.

Kaag zegt dat Rwanda met de promotie van de toeristenindustrie juist van de ontwikkelingshulp probeert af te komen. "De inkomsten uit toerisme zijn jaarlijks gestegen van 202 miljoen dollar in 2010 naar ruim 400 miljoen dollar in 2016." Kaag was al van plan de hulp aan Rwanda geleidelijk af te bouwen.