Rwanda sponsort Arsenal, Tweede Kamer wil opheldering

Regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie in de Tweede Kamer willen opheldering van minister Kaag van Ontwikkelingssamenwerking over het sponsorcontract van Rwanda met de Engelse voetbalclub Arsenal.

De voetbalclub maakte gisteren de shirtsponsoring bekend. Die gaat drie jaar duren. Op de mouwen van de spelers komt 'Visit Rwanda' te staan. Het moet de toerisme-industrie van het Afrikaanse land bekendheid geven.

Christenunie-Kamerlid Voordewind: "Ik ben verontwaardigd dat een land waar wij stevig financieel hulp aan verlenen, nu voor maar liefst 30 miljoen euro shirtsponsor is geworden van een grote Engelse voetbalclub." De partij vindt het een reden om de hulp aan Rwanda te heroverwegen.

Ook de VVD vindt het bericht over de sponsoring verbazingwekkend. Kamerlid Becker wil van de minister weten of zij van plan is de ontwikkelingsrelatie te heroverwegen. "En of zij Rwanda op z'n minst op deze beslissing wil aanspreken."

Nog onlangs presenteerde minister Kaag haar meerjarenplan voor Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel. Over Rwanda schrijft zij: