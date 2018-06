Lichaam gevonden in Waal bij Tiel

Bij Tiel is een lichaam uit de Waal gehaald na een zoekactie. Vermoedelijk is het van een 47-jarige man die sinds gisteravond vermist was.

Volgens De Gelderlander is het vermoedelijk een Pool, die een vrouw wilde helpen die in het water in moeilijkheden was geraakt. De politie zegt niets over hoe de man in het water terechtkwam, maar zegt wel dat er twee personen in het water waren, van wie er één niet terugkwam.

Daarop begonnen hulpdiensten te zoeken en werd er een sonarboot ingezet. Vanochtend ging de zoektocht door. Forensisch onderzoekers bekijken of het lichaam inderdaad van de 47-jarige man is. De vrouw zou het wel hebben overleefd.

Vorig jaar juli werden in een week tijd in de rivier drie dode zwemmers aangetroffen. Een van hen was een 13-jarige jongen die daar vermist was geraakt.