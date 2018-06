Stemmen in Irak mogelijk niet hertelbaar na brand in opslag

In Bagdad is brand geweest in een loods met stemmen van de parlementsverkiezingen in Irak van vorige maand. Vorige week had het parlement net een wet aangenomen voor een handmatige hertelling. Dat was na beschuldigingen van fraude tijdens de verkiezingen van 12 mei.

De brand was in een van de vier magazijnen met stembussen in een loods.

Volgens een lid van de gemeenteraad van Bagdad zijn de stembussen en de stemmen erin allemaal verbrand. Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat de brand niet zo ernstig was: "een aantal stembussen heeft mogelijk vlam gevat, maar de belangrijkste bussen staan in de drie magazijnen waar het vuur onder controle was", zegt hij.

Misdaad

De oorzaak van de brand is niet bekend. Volgens de voorzitter van het Iraakse parlement is het vuur in de loods aangestoken en moeten er nieuwe parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij noemt de brandstichting een geplande misdaad, om fraude met de stemmen te verhullen.