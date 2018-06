Voor moord veroordeelde speler weg bij Friese amateurclub

De Friese amateurclub VV Aengwirden heeft afscheid genomen van de voor moord veroordeelde speler die vorige week voor de club Stânfries reden was om niet te spelen tegen de club. Daardoor degradeerde Stânfries vrijwillig. De ouders van de vermoorde vrouw waren verheugd met het besluit van Stânfries.

Bij veel spelers van de club uit Appelscha lag spelen tegen de man te gevoelig, omdat zij de 19-jarige studente kenden die hij in 2007 had gedood. De man werd in 2008 veroordeeld voor moord en heeft zijn straf uitgezeten.

Op de clubsite laat Aengwirden weten dat het besluit op basis van een gesprek met de leden en "in goed overleg" met de speler is genomen. "Het is voor alle partijen beter de onderlinge samenwerking met directe ingang te beëindigen", schrijft het bestuur.

Aengwirden zegt de gang van zaken en de aandacht die de zaak heeft opgeleverd "voor alle betrokken partijen" te betreuren.

Media-aandacht

Vorige week zei een bestuurslid van Aengwirden in de Leeuwarder Courant geschrokken te zijn van de media-aandacht die de zaak opleverde. "Hij heeft natuurlijk een gigantische misdaad begaan, maar wel zijn straf uitgezeten. Iedereen verdient een tweede kans, hij ook. Voor hem is het ook lastig dat alles uit het verleden weer opgerakeld wordt. Wij respecteren de keuze van Stânfries en leggen nu liever de focus op de vierde klasse", aldus secretaris Koen Brandenburg in de krant.

Waarom de club niet langer van mening is dat de speler een tweede kans verdient, blijft in de verklaring onduidelijk.