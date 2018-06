Fries amateurelftal wil niet tegen moordenaar spelen en degradeert

Voetbalclub Stânfries uit Appelscha degradeert vrijwillig naar de vijfde klasse van het zondagvoetbal. Het amateurelftal wil niet spelen tegen de club Aengwirden omdat daar een man speelt die in 2008 is veroordeeld voor de moord op een 19-jarige studente.

De studente, Tessa Klaver, kwam uit Donkerbroek en reed vaak paard in Appelscha. Ze werd in 2007 door haar ex-vriend vermoord in haar flat in Groningen. Daar studeerde ze aan de Hanzehogeschool. Vlak voor ze om het leven werd gebracht had ze de relatie met de dader, die nu in het elftal van Aengwirden voetbalt, beëindigd.

'In bescherming nemen'

"Omdat een vroegere veroordeling van een speler van de tegenstander bij veel spelers van het eerste elftal nog te gevoelig ligt, heeft het bestuur in overleg met de spelers daarom besloten deze wedstrijd niet te voetballen", schrijft Stânfries op zijn website. "Wij willen daarmee de spelers en de club in bescherming nemen."

De club zegt het jammer te vinden dat het seizoen zo afloopt ondanks de inzet van alle betrokkenen om toch in de vierde klasse te blijven.