Partneralimentatie mogelijk naar maximaal vijf jaar

Partneralimentatie gaat mogelijk van maximaal twaalf naar maximaal vijf jaar. VVD, D66 en PvdA pleiten voor een "eerlijker systeem" omdat de regels volgens hen sterk zijn verouderd. De partijen hebben "goed vertrouwen" dat er genoeg steun is voor een wetswijziging.

Na een echtscheiding langdurig financieel afhankelijk zijn van een ex levert spanningen op en is ook voor de afhankelijke ex niet goed, zegt PvdA-Kamerlid Attje Kuiken. Vijf jaar vinden de partijen lang genoeg om weer op eigen benen te kunnen staan.

Uitzonderingen

Voor twee groepen partners geldt de termijn niet. De eerste zijn mensen die binnen tien jaar voor hun pensioen zitten, als ze langer dan vijftien jaar getrouwd zijn. Het idee is dat die mensen moeilijk een baan kunnen vinden, daarom geldt een maximale alimentatie van tien jaar.

Ook partners die zorgen voor kinderen onder de twaalf jaar moeten langer dan vijf jaar alimentatie kunnen krijgen, vinden de drie partijen. Voor hen zou de maximale termijn twaalf jaar moeten blijven gelden.

"Als de kinderen al uit huis zijn, voelt twaalf jaar lang je ex onderhouden heel onrechtvaardig als je ex kan werken", zegt D66-Kamerlid Maarten Groothuizen. "We willen een wet die met de tijd meegaat."