Klimaatactivisten protesteren tegen Shell in Van Gogh Museum

Klimaatactivisten van het kunstenaarscollectief Fossil Free Culture NL hebben onaangekondigd actiegevoerd in het Van Gogh Museum in Amsterdam. De betogers zijn het niet eens met de samenwerking tussen Shell en het museum.

Een groep van zo'n 35 demonstranten rolde spandoeken uit in het trappenhuis waaruit een twaalf meter lange tekst ontstond met de woorden 'end the fossil fuel era now'. Ook werd een manifest voorgelezen.

"We waren een beetje zenuwachtig of we wel binnen zouden komen", vertelt een woordvoerder van de actiegroep. De betogers konden ongemerkt in kleine groepjes het museum betreden.

Klappen en boe-geroep

De actie verliep rustig en de bewakers grepen volgens de woordvoerder niet in. "De toeristen vonden het mooi en ze gingen luid klappen. Toen de bewakers de spandoeken weghaalden hoorden we zelfs boe-geroep."

Een jaar geleden liep een actie van Fossil Free Culture NL in het Van Gogh Museum uit de hand. Acht betogers werden toen opgepakt, wat later ten onrechte bleek. Het protest ging toen ook over de sponsoring van Shell aan het museum.