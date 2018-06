Drie aanhoudingen in Noordwijk na noodverordening

In Noordwijk zijn gisteravond drie jongeren aangehouden omdat ze zich ophielden in de wijk waar een noodverordening geldt in verband met een reeks branden. Het zijn twee Noordwijkers van 17 en 18 en een 18-jarige Leidenaar. Ondanks herhaaldelijke waarschuwingen van de politie over de noodverordening, weigerden ze te vertrekken. Iets voor middernacht zijn ze aangehouden.

Donderdagavond voerde burgemeester Rijpstra de noodverordening in de wijk Boerenburg in. Hij deed dat na een serie brandstichtingen en bedreigingen. Tussen 22.00 uur 's avonds en 6.00 uur 's ochtends mogen alleen hulpverleners en bewoners de wijk in. Die moeten zich kunnen legitimeren. Verder geldt een samenscholingsverbod en mag de politie mensen fouilleren en auto's doorzoeken.

De drie zijn aangehouden omdat ze zich niet hielden aan het samenscholingsverbod. De 18-jarige Leidenaar was eerder die avond al in Boerenburg aangehouden wegens rijden onder invloed van alcohol.

Na de aanhoudingen is het de hele nacht rustig gebleven in Boerenburg. De noodverordening geldt tot 17 juni.