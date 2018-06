Deel inwoners kan 'niet meer rustig boodschappen doen' in Noordwijk

De noodverordening in een deel van Noordwijk komt niet uit de lucht vallen. In de wijk is sinds een week veel onrust. "Je durft haast je deur niet meer uit om geld te halen of zo, bij dat pinapparaat", zegt een buurtbewoner.

Rondom het Rederijkersplein zijn de laatste dagen een reeks branden gesticht. Ook worden bewoners bedreigd. De burgemeester van Noordwijk heeft een samenscholingsverbod ingesteld. Tussen 22.00 tot 06.00 uur mogen alleen hulpverleners de wijk in, en bewoners als ze hun legitimatie laten zien.

"Ik merk veel angst bij de bewoners", vertelt Sami Aydi van de wijkvereniging. "Ze kunnen niet meer rustig boodschappen doen, zeggen ze." Normaal is het een heel rustige wijk, zegt Aydi. "Er zijn weleens incidenten geweest. Een beetje intimidatie, bedreigingen, maar dat komt altijd in een golfbeweging. Soms is het heel rustig, soms niet."