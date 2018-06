Volgend jaar extra geld voor kinderopvang en kinderbijslag

De kinderopvangtoeslag, de kinderbijslag en het kindgebonden budget gaan omhoog. Dat heeft het kabinet vandaag formeel besloten. Zoals aangekondigd in het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gaat er in totaal 1 miljard euro naar ouders met kinderen.

Per 1 januari 2019 krijgen ouders voor de dagopvang maximaal 8,02 euro per uur vergoed in plaats van 7,45 euro. In totaal is er 248 miljoen euro per jaar meer voor de kinderopvangtoeslag. Ouders met een laag gezinsinkomen krijgen meer terug zodat het loont dat zij aan het werk gaan of blijven. Het verhoogde uurtarief moet de hogere kwaliteitseisen aan de sector bekostigen.

Ook het budget voor de kinderbijslag gaat per 1 januari 2019 met 250 miljoen euro omhoog. Vanaf 2020 gaat er 500 miljoen euro naar een verhoging van het kindgebonden budget voor middeninkomens.