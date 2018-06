'Groei Europese vluchten KLM stagneert door beperkingen Schiphol'

De passagiersgroei bij KLM is in mei flink afgezwakt. Volgens KLM vlogen in mei 2,7 procent meer mensen met de maatschappij dan een jaar eerder. Over de eerste vijf maanden van 2018 was die groei 2018 nog 7,1 procent.

Volgens KLM-topman Pieter Elbers komt de afzwakking in de groei door de beperkte groeimogelijkheden van het aantal vluchten op Schiphol. Daardoor was er geen uitbreiding van de capaciteit mogelijk voor Europese bestemmingen.

De topman roept op tot een discussie hierover. "Deze aanzienlijk mindere groei voor KLM toont wederom het belang en de urgentie van de groeidiscussie op Schiphol", aldus Elbers. De KLM riep al eerder op tot meer groeimogelijkheden voor Schiphol.

De vliegtuigen die binnen Europa vlogen zaten wel voller. Ook was er op intercontinentale vluchten wel sprake van een groei in capaciteit.

Minder passagiers Air France

Bij zusterbedrijf Air France, waar begin mei nog werd gestaakt, nam het aantal passagiers in mei af met bijna 2 procent. Bij Air France-KLM als geheel checkten 8,9 miljoen mensen in, een toename van 1 procent.

De stakingen als gevolg van het loonconflict bij Air France kostten het bedrijf al honderden miljoenen euro's. Daardoor viel de totale omzet per gevlogen kilometer bij Air France KLM vorige maand licht lager uit.