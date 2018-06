Oostenrijk sluit zeven moskeeën en wil imams uitzetten

De Oostenrijkse regering heeft zeven radicale moskeeën gesloten en wil veertig imams uitzetten omdat ze gefinancierd worden door Turkije. De maatregelen zijn het gevolg van een nationaal onderzoek naar islamitische verenigingen en moskeeën. Dat is uitgevoerd in samenwerking met de koepel van islamitische verenigingen.

Kanselier Kurz zei vanochtend in een persconferentie dat hij hard optreedt tegen de politieke islam. "Parallelle maatschappijen, politieke islam en radicalisering hebben geen ruimte in ons land", zei Kurz.

Salafisten

Van de zeven gesloten moskeeën is er een van de rechtsextremistische Turkse Grijze Wolven en zijn er zes van de Arabische Geloofsgemeenschap. Die organisatie wordt verboden omdat er banden zouden zijn met salafisten. De imams die Oostenrijk wil uitzetten kunnen nog in beroep gaan.

Volgens Turkije zijn de maatregelen het gevolg van een anti-islamitische, racistische en populistische golf in Oostenrijk.

De regering voerde in 2015 de islamwet in om naar eigen zeggen de integratie van de ongeveer 600.000 moslims in het land te verbeteren. In de wet staat onder meer in dat imams in Oostenrijk moeten zijn opgeleid en dat ze Duits moeten kunnen spreken.