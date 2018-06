'Amazon vernietigt massaal retourzendingen in Duitsland'

Webwinkel Amazon vernietigt in Duitsland massaal retourzendingen van producten en zelfs nieuwe producten. Dat blijkt uit onderzoek van het televisieprogramma Frontal 21van de Duitse omroep ZDF en het Duitse tijdschrift WirtschaftsWoche. Het Duitse ministerie van Milieu spreekt van een schandaal.

Journalisten hadden inzage in interne documenten en foto's van de werkvloer. Ook spraken ze met personeel van de Amerikaanse webwinkelgigant. Daaruit blijkt dat allerlei soorten goederen op grote schaal worden afgevoerd in de Duitse distributiecentra van Amazon. Het bedrijf biedt externe verkopers ook aan om hun producten te laten verwijderen, zo staat in interne documenten.

Het gaat om allerlei producten: van koelkasten en vaatwassers tot aan matrassen en meubels. Een medewerker van Amazon zegt tegen de journalisten dat ze elke dag voor tienduizenden euro's weggooit. En dat terwijl heel veel producten die worden weggegooid, gewoon nog prima functioneren of zelfs nog nieuw zijn. Waarom dat gebeurt, is niet duidelijk.

'Enorm schandaal'

In een reactie betwist Amazon niet dat het spullen weggooit, maar zegt het alleen dat het bedrijf iedere dag het bedrijfsproces verbetert om "zo weinig mogelijk producten weg te hoeven gooien" en dat het samenwerkt met opkopers van restproducten. Amazon zet jaarlijks 15 miljard dollar om in Duitsland.

In de Duitse politiek is boos gereageerd op de conclusies van ZDF en WirtschaftsWoche. Volgens de staatssecretaris van het ministerie van Milieu is er sprake van een enorm schandaal. "We consumeren op deze wereld heel veel, met alle problemen van dien. Zo'n handelswijze past niet in deze tijd. Ik ben ervan overtuigd dat veel mensen geschokt zijn en dit niet accepteren." Ook milieuorganisatie Greenpeace is boos en wil dat er een wet komt tegen dit soort praktijken.

Nederlandse webwinkels

De grootste Nederlandse webwinkel, Bol.com, zegt actief bezig te zijn met het terugbrengen van het percentage retourzendingen. Producten die toch worden geretourneerd, worden goedkoper op de site aangeboden of gaan uiteindelijk naar een opkoper. "We gooien dus niets zomaar weg", zegt een woordvoerster.

Twee andere grote webwinkels, Coolblue en Wehkamp, waren niet bereikbaar voor een reactie.