Biechtgeheim niet meer heilig in Australische hoofdstad

De twee grootste kerkelijke stromingen van Australië denken verschillend over de nieuwe wet. De Anglicaanse Kerk heeft al in 2014 gezegd dat het biechtgeheim omtrent bepaalde misdrijven mag worden geschonden. Het moet dan wel gaan om zaken waar een celstraf van minimaal vijf jaar op staat, zoals kindermisbruik. Een andere voorwaarde is dat de dader zich nog niet heeft gemeld bij de autoriteiten.

De nieuwe wet in de Australische hoofdstad zal "heel ingewikkelde situaties" creëren, volgens hoogleraar kerkgeschiedenis Paul van Geest. "Zelfs als iemand tijdens de biecht zegt dat hij van plan is een misdaad te begaan, mag de priester er volgens het kerkelijk recht niet over praten." Alleen de paus kan, theoretisch gezien, een priester vergeving bieden als hij het biechtgeheim schendt.

De wet treedt officieel op 1 juli in werking, maar er is nog een overbruggingsperiode. Daarin wordt juridisch getoetst of het biechtgeheim nou eigenlijk een recht is. Want het staat niet in het wetboek, maar wordt wel erkend door rechtbanken.