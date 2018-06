Den Haag compenseert huiseigenaren die in Jappenkampen zaten

Huiseigenaren of hun nabestaanden die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indiƫ in een Jappenkamp zaten, kunnen zich sinds deze maand melden bij de gemeente Den Haag. Zij hebben mogelijk recht op 'moreel rechtsherstel': compensatie voor erfpacht en andere belastingen die tijdens de oorlogsjaren (tussen 1942 en 1945) op hun woningen zijn geheven.

"Het Haagse gemeentebestuur was in de naoorlogse jaren gericht op wederopbouw en een gezonde begroting. Nu vindt de gemeente dit een te eenzijdige houding. De gemeente vindt het belangrijk het handelen uit die tijd recht te zetten", meldt de stad.

De gemeente heeft voor de compensatieregeling 150.000 euro gereserveerd. Mensen die denken aanspraak te maken op de regeling, kunnen tot 31 mei 2019 een aanvraag indienen.

Een speciale commissie, voorgezeten door Silfraire Delhaye van het Indisch Platform, beoordeelt het verzoek. Als de aanvraag wordt toegewezen, wordt het betaalde bedrag in guldens verrekend naar de huidige waarde.

Joodse huiseigenaren

Eind vorig jaar stelde Den Haag al een soortgelijke regeling in voor Joodse huiseigenaren die tijdens de oorlog hun woning kwijtraakten aan de Duitsers. Na de oorlog kregen ze naheffingen voor niet-betaalde belastingen tijdens de bezetting. Zij, of hun nabestaanden, kunnen zich tot 31 december van dit jaar melden bij de gemeente.

Daar maakte de gemeente 2,6 miljoen euro voor vrij. Voor het rechtsherstel voor Nederlanders die vastzaten in Jappenkampen is minder geld uitgetrokken, omdat de gemeente ervan uitgaat dat het minder getroffen personen betreft.