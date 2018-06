Het Rode Kruis haalt 71 hulpverleners terug uit Jemen

Het Internationale Rode Kruis haalt 71 medewerkers terug uit Jemen omdat hun veiligheid in het geding is.

"Humanitaire hulp wordt geblokkeerd, hulpverleners worden bedreigd en strijdende partijen proberen ons als pion in het conflict te gebruiken", zegt Dominik Stillhart, hoofd van de operatie in Jemen.

"We moeten de volledige instemming van alle partijen bij het conflict hebben om ons werk veilig te kunnen doen. De veiligheid van onze medewerkers is een niet-onderhandelbare voorwaarde voor onze aanwezigheid in Jemen. Het is een absolute prioriteit."

Nederlanders

Volgens Stillhart komen door het terughalen van de Rode Kruis-medewerkers activiteiten als chirurgische ingrepen, waterzuivering en voedselvoorziening daardoor op een lager pitje te staan.

Niet alle medewerkers gaan weg. In totaal zijn er 452 mensen actief voor het Internationale Rode Kruis in Jemen, zowel lokale als internationale hulpverleners. Of er onder de 71 medewerkers die worden teruggehaald Nederlanders zijn, is op dit moment niet bekend.